PESA презентовал «Укрзализныце» межрегиональный электропоезд

PESA ( г. Быдгощь, Польша презентовал «Укрзализныце» межрегиональный электропоезд модели ЕД74. Презентация состоялась во время встречи генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА и председателя правления, генерального директора АО ПКП (Польские железные дороги) Анджея ВАХА, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что М.КОСТЮК провел переговоры с руководством завода-производителя о возможном выпуске скоростных дневных поездов к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе состоялись аналогичные переговоры Минтранссвязи, «Укрзализныци» и корейской компании Hуundai Corporation. МТСУ заявило о готовности «Укрзализныци» в текущем году заказать корейскому производителю 10 скоростных межрегиональных электропоездов. Кредитором проекта определен Экспортно-Импортный Банк Южной Кореи.

Ранее министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко отмечал, что обеспечение подвижным составом для комфортных дневных маршрутов между городами-участниками Евро-2012 - самый важный проект в подготовке к чемпионату. На данном этапе такие поезда в Украине отсутствуют.

Справка УНИАН. Польский концерн PESA - старейший производитель железнодорожных составов в Польше. Специализируется по выпуску поездов, вагонов, трамваев и их модернизации.. Штаб-квартира и основное производство находятся в г. Быдгощь. 92% акций компании находятся в руках приватных инвесторов.