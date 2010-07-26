Киевский электровагоноремонтный завод увеличил прибыль

ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (г. Киев) в январе-июне т.г. увеличило чистую прибыль на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,421 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне завод увеличил чистый доход на 40,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 71,495 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 40,4% - до 85,794 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (г. Киев) производит капитальный ремонт электропоездов постоянного и переменного тока, ремонт тяговых электрических двигателей и вспомогательных электрических машин, новое формирование колесных пар, ремонт колесных пар и др.

100% акций ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2009 году завод сократил чистую прибыль на 51,7% по сравнению с 2008 годом – до 1,374 млн. грн.