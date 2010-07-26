«Азовмаш» увеличил прибыль на 5%

ОАО "Азовмаш" (Мариуполь, Донецкая обл.) в январе-июне т.г. увеличило чистую прибыль на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1,376 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне "Азовмаш" увеличил чистый доход в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 132,236 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 3,6 раза – до 514,402 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» (Мариуполь, Донецкая обл.) создано в 2000 году на базе нескольких объединенных предприятий Мариуполя: АО «Азов», «Азовобщемаш», «Мариупольский термический завод», Специализированный конструкторско-технологический институт. Предприятие было монополистом в Советском Союзе по выпуску большегрузных топливозаправщиков.

Около 80% производимой продукции «Азовмаш» экспортирует в Россию, Азербайджан, Германию, Венгрию, Турцию и другие страны.

Акционерами ОАО «Азовмаш» являются Фонд госимущества Украины (50%) и ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания» (50%).

В 2009 году «Азовмаш» увеличил чистую прибыль на 8,3% по сравнению с 2008 годом – до 2,613 млн. грн.