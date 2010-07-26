Харьковский завод «Транссвязь» сократил прибыль

ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" в январе-июне 2010 г. сократило чистую прибыль на 95%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 3 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне завод «Транссвязь» сократил чистый доход на 15,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года,– до 8,567 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 15,6% – до 9,910 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" (Харьков) производит аппаратуру телемеханики и автоматики на железнодорожном транспорте, аппаратуру железнодорожной связи, аппаратуру автоблокировки, релейную аппаратуру, аппаратуру электропитания.

100% акций ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2009 году Харьковский завод «Транссвязь» сократил чистую прибыль на 9,1%, по сравнению с 2008 годом, до 140 тыс. грн.