Кабмин решил заключить мировую с покупателем «Лугансктепловоза»

Кабинет министров Украины своим распоряжением №1501 от 21 июля этого года поручил Фонду государственного имущества (ФГИ) заключить мировое соглашение с покупателем 76% акций ОАО «Лугансктепловоз» - ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод». Текст данного распоряжения обнародован на правительственном сайте.

Как отмечается в распоряжении, мировое соглашение должно предусматривать прекращение в полном объеме обязательств Фонда госимущества, вытекающих из решения Хозяйственного суда г. Киева от 1 апреля 2010 г., и обязательств «Брянского машзавода» по оплате приобретенного госпакета акций «Лугансктепловоза», вытекающих из заключенного 29 июня этого года договора купли-продажи акций.

Кабмин также поручил ФГИ подготовить договор о зачете встречных требований сторон.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.

Хозяйственный суд г. Киева своим решением от 1 апреля 2010 г. обязал Фонд государственного имущества возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» - российской холдинговой компании “Трансмашхолдинг” внесенные ею средства за приобретенный пакет акций в размере 76% уставного фонда в долларах по курсу по состоянию на момент покупки.