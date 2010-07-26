Харьковский авиазавод увеличил убыток в 2,3 раза

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) в январе-июне увеличило чистый убыток в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 111,851 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне ХГАПП сократило чистый доход на 68,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 34,350 млн. грн., а также сократило валовой доход (выручку) от реализации на 66,2% – до 37,017 млн. грн.

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, г. Харьков) специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.