"Укртелеком" в 1-м полугодии получил 48 млн. грн. прибыли

Чистая прибыль ОАО "Укртелеком" за 1-е полугодие 2010 года составила 47,973 млн. грн., в то время как за аналогичный период прошлого года компания получила убыток в размере 124,128 млн. грн.

Об этом говорится в официальном финансовом отчете компании, которым располагает УНИАН.

Доход компании за отчетный период (с учетом НДС и других сборов) составил 4,03 млрд. грн., что на 3,8% больше, чем за первое полугодие 2009 года. Чистый доход компании (без НДС) за первое полугодие 2010 года составил 3,4 млрд. грн.

Операционная прибыль компании за отчетный период составила почти 130,5 млн. грн., что в 7,1 раза больше, чем за первое полугодие 2009 года.

На конец отчетного периода компания имела долгосрочные обязательства в размере 1,96 млрд. грн. (на начало отчетного периода – 3,57 млрд. грн., из них основная доля пришлась на долгосрочные кредиты банков – 1,88 млрд. грн. (на начало отчетного периода – 2,89 млрд. грн.).

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн.грн.