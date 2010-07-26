"Укрзализныця" отремонтировала более 1,4 тыс. км путей

"Укрзализныця" за 6 месяцев 2010 г. отремонтировала 1,4 тыс. км путей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, с начала года модернизировано 248,2 км путей, капитальный ремонт проведен на 333,5 км, средний ремонт – 344,2 км, комплексно-оздоровительный ремонт – свыше 480,6 км.

Кроме того, с января по июнь текущего года заменено на новые 508 комплектов стрелочных переводов и отремонтировано 258 комплектов.

Всего в планах "Укрзализныци" на 2010 год предусмотрено модернизировать 468 км путей, капитально отремонтировать 858 км, выполнить средний ремонт 800 км и комплексно оздоровить 865 км. Также предусматривается уложить 1200 комплектов новых стрелочных переводов и 520 комплектов старопригодных, осуществить средний ремонт 590 комплектов стрелочных переводов.