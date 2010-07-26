«АэроСвит» откроет новый рейс Одесса – Милан

Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» 20 сентября открывает новый маршрут Одесса – Милан – Одесса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, полеты будут осуществляться 4 раза в неделю – в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Отмечается, что открытие нового международного маршрута из Одессы – очередной этап программы развития воздушного сообщения из регионов Украины, реализуемой «АэроСвитом» в летний период 2010 года.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году.

«АэроСвит» располагает парком в составе 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Кроме того, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.