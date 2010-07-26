«Борисполь» будет сотрудничать с аэропортами Польши

Международный аэропорт «Борисполь» и Оргкомитет Евро-2012 Польши заинтересованы в создании украинско-польского координационного комитета по взаимодействию аэропортов обеих стран на период проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, вопрос создания украинско-польского координационного комитета для разработки программы взаимодействия аэропортов Польши и Украины обсуждался в ходе визита делегации оргкомитета Евро-2012 Польши.

Со стороны Польши во встрече приняли участие представители руководства аэропорта Варшавы и национальный координатор по вопросам подготовки аэропортов Польши к Евро-2012. С украинской стороны в переговорах приняли участие представители Национального агентства по подготовке к Евро-2012, Оргкомитет Евро-2012 и руководство Международного аэропорта «Борисполь».

Кроме того, участники встречи договорились активнее сотрудничать в сфере взаимного обмена опытом.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» обслуживает более 60% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, которые проходят из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Более 50 авиакомпаний выполняют регулярные пассажирские рейсы из аэропорта «Борисполь» по около 100 маршрутам международных и украинских рейсов.