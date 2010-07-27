«Хостмастер» перенес начало кириллизации украинских доменов

Компания «Хостмастер» перенесла начало регистрации IDN (Internationalized Domain Names - доменные имена, содержащие символы национальных алфавитов) украинских доменов .com.ua и .kiev.ua с конца июля на осень этого года (конечной датой определена дата 1 октября).

Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

«Причина такого решения – в необходимости разработать компромиссный механизм регистрации IDN, который максимально сократит количество случаев киберсквоттинга и обеспечит защиту прав и законных интересов конечных пользователей», - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, такое решение принято на расширенной встрече компании Хостмастер с партнерами - регистраторами. Встреча была посвящена обсуждению процедуры ввода IDN (кириллических доменов) в доменах .com.ua и .kiev.ua. Основной вопрос, вынесенный компанией "Хостмастер" на обсуждение, непосредственно связан с защитой прав владельцев зарегистрированных знаков на товары и услуги от киберсквоттеров (приобретение доменных имён, созвучных названиям известных компаний с целью их дальнейшей перепродажи или размещения рекламы).

На встрече регистраторами были предложены свои варианты решения проблемы - от многократного повышения стоимости регистрации и приоритета для всех существующих пользователей доменов .com.ua и .kiev.ua, до предварительного приоритетного делегирования IDN для всех владельцев зарегистрированных Знаков на товары и услуги с последующей свободной регистрацией IDN.

Как сообщал ранее УНИАН, быстрый рост количества пользователей Интернет в остальной части мира в последние несколько лет заставил Интернет эволюционировать, предоставив надёжную поддержку неанглоязычных доменных имен.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.