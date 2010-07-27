В Чернигове будет создано украинско-белорусское СП

ЗАО "Черниговский автозавод" и ОАО "Белкомунмаш" задекларировали создание совместного украинско-белорусского предприятия по производству троллейбусов в Чернигове.

Как передает корреспондент УНИАН, директор ОАО "Белкомунмаш" Владимир КОРОЛЬ и председатель правления ЗАО "Черниговский автозавод" Валерий КУПЦОВ в Черниговском горсовете подписали итоговый протокол по результатам переговоров о намерениях создать совместное предприятия по производству пассажирского электротранспорта в Украине.

Руководители предприятий рассматривают возможности совместной деятельности на материально-технической базе "Черниговского автозавода". Планируется, что "Белкомунмаш" займется разработкой конструкторско-технологической документации, а "Черниговский автозавод" будет отвечать за оборотные средства.

"Мы предусматривает совместное финансирование, а не только пожелания на бумаге. Мы декларируем всю схему", – отметил В.КОРОЛЬ.

Согласно планам, выпуск первого украинско-белорусского троллейбуса состоится уже в конце этого года, максимум – в начале 2011 года. Ожидается, что стоимость нового троллейбуса будет составлять около 150 тыс. долл., что дешевле украинских аналогов.

По словам президента корпорации "Эталон" (в ее состав входит "Черниговский автозавод") Владимира БУТКО, производство троллейбусов в Чернигове будет актуальным в преддверии Евро-2012, и предприятию на первых этапах не обойтись без госзаказа.

"100-200 троллейбусов в год (госзаказа – УНИАН) – будет первый шаг, который позволит предприятию ритмично развиваться", – подчеркнул В.БУТКО. По его информации, потребность в троллейбусах в четырех городах, принимающих чемпионат Европы по футболу в 2012 году, составляет не менее 500 единиц.

Кроме того, белорусская сторона заинтересовалась разработками черниговских автобусостроителей по выпуску автобусов средней и малой вместительности.