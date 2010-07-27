В НКРС создана рабочая группа по связи 3-го поколения

В Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) создана рабочая группа по разработке проекта плана конверсии радиочастот для мобильной связи третьего поколения (3G).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, рабочая группа во главе с членом НКРС Владимиром СМОЛЯРОМ создана по поручению первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА.

Рабочая группу будет заниматься разработкой проекта Плана конверсии радиочастот в полосах частот 1920-1935, 1950-1980, 2110-2125, 2140-2170 Мгц.

В соответствии с поручением правительства, в июле 2010 года Украинский центр радиочастот разработал техническое задание на научно-исследовательскую работу по исследованию и разработке мероприятий по обеспечению электромагнитной совместимости между средствами радиорелейной связи, радиолокации и средствами сетей связи согласно стандарту мобильной связи третьего поколения IМТ-2000 (UMTS) в полосах частот 1920-1935, 1950-1980, 2110-2125, 2140-2170 Мгц, а также заключил договор на ее выполнение с Научно-исследовательским институтом радиоэлектронной техники.

Окончание этой работы запланировано на ноябрь 2010 года.

В течение августа 2010 года НКРС совместно с Минобороны, Госспецсвязи, МВД, Минтранссвязи, Минэкономики и Минфином должна рассмотреть предоставленный Минобороны проект Плана конверсии в диапазоне 2000 Мгц и предоставить соответствующие предложения вместе с технико-экономическими расчетами в Кабинет министров Украины.

Заседание рабочей группы состоится в первой половине августа 2010 года.

Справка УНИАН. Процесс конверсии радиочастот для 3G уже несколько лет сдерживается из-за того, что до сих пор не согласована сумма, необходимая для конверсии, – Минобороны ранее требовало более 2 млрд. грн. за конверсию данных радиочастот, с чем не соглашались НКРС и операторы сотовой связи (последние настаивают на цифре не более 600 млн. грн.). Из-за несогласования суммы конверсии тендер на лицензии на радиочастоты был отменен в ноябре прошлого года.

По обнародованным данным в СМИ, в июле этого года Минобороны якобы согласилось на более низкую стоимость конверсии – 850 млн. грн., однако это уже не первое подобное заявление о согласии военных снизить цену конверсии; пока такие заявления не соответствовали истине.