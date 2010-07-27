Азаров: нужно отказаться от льгот для металлургии и химии

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости отказа от льготных тарифов на перевозки по железной дороге для металлургических и химических предприятий.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Если мы хотим иметь экономику, работающую в конкурентных условиях, в которых предприятия должны конкурировать на рынках не только внутри страны, а и вне, то для этого должны создаваться соответствующие условия. А эти условия никогда не включают тепличные условия - кому-то снижаем тарифы на железную дорогу, на перевозки. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что у нас железная дорога становится банкротом", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, применение тарифных преференций на железнодорожные перевозки привели к критическому снижению оборотных средств железной дороги. "Посмотрите на наши поезда, на пассажирские - какой подвижной состав, какие вагоны, какие локомотивы, какое состояние железнодорожных путей... Разве туда не надо вкладывать деньги или будем ждать, что все остановиться? Мы для наших металлургов и химиков сделали главное - мы удешевили им газ на 100 долларов. Давайте вместе думать о том, что грузы перевозить - металл, руду, уголь, зерно, химические удобрения - мы будем не только сегодня, но и завтра, и послезавтра, а для этого железная дорога должна модернизироваться, развиваться и иметь достаточный ресурс", - подчеркнул он.

"Я не хочу никому раздавать пряники. Правительство будет создавать условия, по которым все отрасли будут думать не только о том, как выжить сегодня, но и будут строить свою политику на завтра, на послезавтра и будут развиваться. А кто не хочет развиваться и хочет жить сегодняшним днем, тот рано или поздно обречет себя на банкротство. Это тяжелая правда, но она, к сожалению, единственная", - заявил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Кабинет министров и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин (постановление №925 от 14 октября 2008 г.) ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

Позже Кабинет министров Украины постановлением №289 от 24 марта 2010 года продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности по тарифам на грузоперевозки и энергоносители на второй квартал 2010 г.

На третий квартал 2010 г. действие постановления №289 не было продлено.