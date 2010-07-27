ЮЗЖД изменила движение пригородных электропоездов

Южно-Западная железная дорога (ЮЗЖД) изменила расписание движения пригородных электропоездов на 27 и 29-31 июля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница – Киев-Московский 27, 29, 30, 31 июля 2010 года пригородные электропоезда будут курсировать через станцию Киев-Петровка», – сказано в сообщении пресс-службы.

Изменяются такие маршруты: Нежин – Борщаговка-тех. через Киев-Петровка, Борщаговка-тех. –Яготин через Киев-Петровка, Борщаговка-тех. – Гребинка через Киев-Петровка, Нежин – Борщаговка-тех. через Киев-Петровка, Борщаговка-тех. – Носовка через Киев-Петровка, Яготин – Борщаговка-тех. через Киев-Петровка, Гребинка – Киев-Петровка, Киев-Петровка – Гребинка.