На Дарницком мосту начат монтаж прогонных сооружений

На Дарницком мосту в Киеве начались работы по монтажу металлических прогонных сооружений – основы автомобильных съездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

«На Дарницком железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через Днепр в Киеве начаты активные работы по сборке временных конструкций для монтажа металлических прогонных сооружений, которые являются основой автомобильных съездов с моста», – сказано в сообщении министерства.

Строительно-монтажные работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Для выполнения работ привлечено около 800 работников на дневную смену и 250 – на ночную.

По словам министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО, строители полностью укладываются в новый график.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

7 мая 2010 года по Дарницкому мосту, длина которого составляет 1100 м, впервые прошел поезд на электрической тяге. Грузовой поезд пересек реку Днепр с правого берега на левый. Таким образом, было открыто электрифицированное рабочее движение железнодорожной составляющей моста.