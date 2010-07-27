Абонентская база операторов сотовой связи выросла

В Украине по состоянию на конец июня 2010 года совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 149,9 тыс. пользователей, или на 0,27%, и составила около 55,05 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом сообщили УНИАН в украинском представительстве компании iKS-Consulting со ссылкой на результаты исследования компании.

Уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец июня 2010 года по сравнению с показателем предыдущего месяца увеличился на 0,3% - до 120%.

Абонентская база операторов мобильной связи стандарта GSM по итогам июня 2010 года составила 53,35 млн. абонентов, или 96,89% от числа сотовых пользователей Украины (в мае – 53,18 млн. абонентов, или 96,86%). На долю CDMA-операторов в июне приходилось чуть более 1,22 млн. абонентов, или 2,22% общей абонбазы (в мае – почти 1,2 млн., или 2,18%). Остальные абоненты подключены к единственной в Украине сети в стандарте UMTS компании «Укртелеком».

По итогам июня 2010 года по сравнению с маем текущего года у всех украинских операторов сотовой связи, кроме «Астелита» и «Укртелекома», увеличилось количество абонентов. В течение июня число клиентов сети life:) снизилось на 89 тысяч. У "Укртелекома" число абонентов снизилось на 44 тыс. – снижение количества сотовых пользователей «Укртелекома» связано с изменением методологии подсчета (начиная с июня 2010 года компания учитывает только тех абонентов предоплаченной формы обслуживания, которые были активны на протяжении последних 3 месяцев).

По итогам июня лидером по приросту абонентов в абсолютном выражении, а также по темпам роста стала компания «Украинские радиосистемы» - ее абонбаза увеличилась почти на 122 тысячи, или на 6,12%.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам июня 2010 года насчитывалось 21,95 млн. абонентов, или 39,9% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. На втором месте – «МТС-Украина», чье число абонентов на конец июня составило 17,52 млн., доля рынка – 31,8%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - 11,77 млн. клиентов (21,4%). У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») – 2,11 млн. абонентов (доля рынка 3,8%).

По итогам июня у занимающей пятую строчку iKS-Рейтинга компании "Укртелеком" было около 485 тысяч пользователей (0,88% от общей абонбазы). Далее следуют «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) – 480 тысяч (0,87%), «Интернациональные телекоммуникации» - 424 тыс. клиентов (0,77%) и International Telecommunication Company («CDMA Украина») – 320 тыс. абонентов (0,58%).