КрАСЗ планирует начать выпуск SsangYong Korando

ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящее в состав Группы компаний «АИС», в четвертом квартале 2010 года планирует начать выпуск автомобилей SsangYong Korando.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, в четвертом квартале т.г. завод планирует начать выпуск новой модели полноприводного корейского джипа. «Сегодня об этом ведутся переговоры. В 4-м квартале собираемся произвести. Это джип. Пока не буду разглашать подробности», – сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Отметим, SsangYong Korando на автомобильном рынке предлагался с двумя бензиновыми (2,3 л и 3,2 л) и двумя дизельными (2,3 л и 2,9 л) двигателями, созданными по лицензии Mercedes-Benz. Автомобили с дизельными двигателями выпускались как с турбиной, так и без неё.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

Технологический процесс производства и созданная на предприятии система качества позволяют контролировать продукцию на всех этапах сборки. Продукция ООО «КрАСЗ» сертифицирована в системе УкрСепро.

Группа компаний «АИС» – один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Чистый убыток ООО "Кременчугский автосборочный завод" в 2009 году составил 121 млн. 699 тыс. грн, что на 2,1% меньше, чем в 2008 году, когда убыток предприятия составил 124 млн. 416 тыс. грн.