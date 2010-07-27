Сегодня состоялась презентация интернет-портала Easypay.ua.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель группы компаний Easypay Алексей СВИРИД сообщил, что Easypay является электронной системой приема платежей. Сегодня программное обеспечение и техническая поддержка осуществля.тся благодаря решениям Easysoft с использованием средств защиты информации и шифрования согласно требованиям PCI DSS. Осуществление взаимодействия с пользователями и получателями платежей реализовано благодаря финансовой компании «Контрактовый дом», которая имеет лицензию Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг на перевод денег. Перевод осуществляется через внутригосударственную небанковскую платежную систему «Украинская платежная система», которая имеет соответствующее разрешение Национального банка Украины.

По информации А.СВИРИДА, Easypay.ua объединяет функции нескольких направлений рынка платежей, а именно: систем электронных платежей, систем электронных кошельков, а также систем банковских переводов физических лиц.

Сегодня на портале, используя платежную карту или средства электронного кошелька, можно провести оплату услуг мобильной связи, телефона и Интернета, IP-телефонии, телевидения, осуществить банковский перевод. Кроме того, можно оплатить коммунальные услуги (пока услуга доступна только для жителей Киева) и штрафы ГАИ.

Расчеты системы Easypay.ua осуществляются исключительно в национальной валюте.

Справка УНИАН. Система приема платежей EasyPay начала функционировать в начале 2007 года на базе компании EasySoft, которая является разработчиком данной системы. На сегодняшний день работу системы обеспечивает группа компаний, которая внедряет передовые технологические решения в отрасли прецессирования платежей, а именно: ООО «Изи Софт», ООО «Украинская платежная система», Финансовая компания «Контрактовый дом». Группа предоставляет широкий спектр услуг как по приему наличных микроплатежей, так и по осуществлению эквайринга платежных карточек международных платежных систем в соответствии с международными стандартами информационной безопасности PCI DSS. Количество пунктов приема платежей в виде терминалов самообслуживания составляет более 2000 единиц.