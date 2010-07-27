Винницкая власть обязывает перевозчиков охватить все населенные пункты
Автобусным сообщением
Первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван Мовчан обязал перевозчиков охватить автобусным сообщением все населенные пункты области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Мовчан сказал во время совещания с руководителями районов.
Обращаясь к руководителям районов, И.Мовчан отметил, что в тех районах, где есть проблемы с автобусным сообщением, они должны связаться с начальником управления транспорта Винницкой ОГА в ближайшие дни, и решить вопрос по автобусному сообщению.
«Сейчас проходят тендеры между перевозчиками, и я ставлю задачу, чтобы до завершения этих тендеров видеть четкую картину в области по обеспечению автобусным сообщением всех населенных пунктов. Только завершится тендерная процедура, я хочу видеть четкую картину всей сети автобусного сообщения по области», - сказал И.Мовчан.
Он также отметил, что есть районы области, где автобусным сообщением охвачено не более 30% населенных пунктов. «Например, в Мурованокуриловецком районе автобусным сообщением охвачено не более 30% населенных пунктов. Как жителям остальных сел района куда доехать? Это целая проблема», - добавил И.Мовчан.
Справка УНИАН. По данным управления транспорта Винницкой облгосадминистрации, в области существует свыше 1 тысячи автобусных маршрутов.