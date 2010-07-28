МТСУ планирует внедрить электронные перевозочные документы

Министерство транспорта и связи Украины (МТСУ) инициирует введение электронных документов при перевозке грузов железнодорожным транспортом.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, соответствующий проект приказа, которым определены требования к формату электронных перевозочных документов, которые применяются во время перевозки грузов железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении, и Порядок применения электронного перевозочного документа во время перевозки грузов железнодорожным транспортом, выносятся на общественное обсуждение.

Согласно сообщению, система является абсолютно новой: она призвана заменить бумажную документацию. Нововведение позволит использовать электронные перевозочные документы при транспортировке грузов во внутреннем сообщении.

В настоящее время специалистами уже разработаны требования к формату электронных документов. Они будут представлять собой накладную, где будет фиксироваться информация в виде электронных данных, а также будет размещена электронная цифровая подпись. Она станет обязательным реквизитом и позволит идентифицировать автора или того, кто подписал документ.

Как отмечают в министерстве, это позволит улучшить обслуживание клиентов, устранит расходы на изготовление, транспортировку и хранение бланков и упростит процесс оформления документов.

После внедрения новой системы юридическую силу будет иметь электронный документ, копии же смогут быть и бумажными. А разработка цифровой подписи позволит отказаться от стандартных голограмм и бланков строгой отчетности.