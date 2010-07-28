ЧСЗ и Damen Shipyards Bergum будут строить второй корпус контейнеровоза

ГАХК "Черноморский судостроительный завод" (г. Николаев) заключила контракт на строительство второго корпуса контейнеровоза проекта №9410 для голландской компании Damen Shipyards Bergum.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг», в который входит завод.

В сообщении отмечается, что согласно условиям контракта, судно планируется передать заказчику в июне 2011 года. Стоимость заказа составляет 2,29 млн. евро. Масса корпуса - 1000 тонн.

ГАХК "ЧСЗ" произведёт монтаж корпусных конструкций, общесудовых систем, окраску, изоляцию и обшивку помещений.

Судно предназначено для перевозки сухих грузов и контейнеров. Проектная скорость контейнеровоза - 12,3 узлов, а максимальная нагрузка – 193 контейнера типа TEU. Длина судна составляет 88,6 м, ширина – 12,5 м, высота борта – 7 м, дедвейт - 3,800 тонн, осадка - 5,4 м.

Также в ходе переговоров стороны обсудили возможность заключения контракта на строительство ещё двух судов данного типа до конца года.

Напомним, что строительство заказа было начато в декабре 2008 года. Однако, вскоре, в связи с кризисом банковской отрасли, было остановлено заказчиком. 26 июля текущего года руководству предприятия вместе с представителями заказчика удалось достичь договоренности о продолжении строительства судна. Первое судно серии было спущено на воду в марте 2010 года.

"Тенденции рынка сегодня таковы, что существует потребность в судах данного типа. Мы рады, продолжать плодотворное сотрудничество с компанией Damen. Постройка второго судна будет вестись значительно быстрее, поскольку специалисты предприятия уже знают особенности этой работы. Мы уверены, что это будет продуктивный контракт", - отметил генеральный директор ЧСЗ Валерий КАЛАШНИКОВ.

Справка УНИАН. Государственная акционерная холдинговая компания "Черноморский судостроительный завод" - одна из крупнейших верфей Украины. 90,25% акций ЧСЗ принадлежит ОАО "Херсонский судостроительный завод", который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО "Судмашпром" (Николаев) на условиях согласованного с ФГИ Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.

“Смарт-холдинг" занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе (как акционер группы компаний "Метинвест" и Яковлевского ГОКа), в производстве нерудных материалов (предприятия субхолдинга "Смарт-Нерудпром"), в судостроении (субхолдинг на базе Херсонского и Черноморского судостроительных заводов), в АПК (субхолдинг "Сагро" и группа компаний "Верес"), осуществляет проект строительства глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.