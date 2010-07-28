Минтранс инициирует приватизацию порта Усть-Дунайск

Министерство транспорта и связи Украины выступит с предложением приватизировать порт Усть-Дунайск. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, об этом заявил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО во время рабочей поездки в Придунавье.

«Этот порт без вливания серьезных инвестиций обречен на провал. Поэтому я выступил с инициативой выставить этот порт на приватизацию. Для порта это выход, а для региона – создание новых рабочих мест», - сказал министр.

Министр отметил, что такое решение предопределено рекордно низким уровнем перевалки грузов. «Даже то зерно, которое пошло в настоящее время из портопункта «Килия», не решает проблем. Государство не может себе такого позволить – реанимировать предприятие может лишь приватизация», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. К.ЕФИМЕНКО заявил об инициативе рассмотреть в программе приватизации на 2011 год приватизацию Ялтинского морского торгового порта, так как последние 3 года порт показывает убыток.

По его словам, при приватизации необходимо, чтобы причальные линии, акватория, судоходный канал, морская навигация оставались в собственности государства.

Справка УНИАН. Морпорт "Усть-Дунайск" расположен в южной части Жебрияновской бухты Черного моря и граничит с Очаковским гирлом Дуная.

Порт специализируется на перевалке грузов с морских судов на речные для дальнейшей транспортировки по Дунаю и наоборот.

Производственная мощность порта составляет 4 млн. тонн грузов в год.