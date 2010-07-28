«Киевстару» выдадут лицензию на фиксированную связь

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приняла решение о выдаче лицензии на фиксированную связь компании «Киевстар».

Об этом говорится в решении НКРС (№321 от 22.07.2010 г.), которым располагает УНИАН.

Согласно решению НКРС, компания «Киевстар» получает лицензию на развитие сети и предоставление услуг местной телефонной связи с емкостью сети более 10 тыс. номеров, с правом технического обслуживания и эксплуатации.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 21,9 млн. чел. (по состоянию на 01.07.10 г.). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 миллионов украинцев пользуются мобильным Интернет от «Киевстар». В семи крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе – предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного Интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.