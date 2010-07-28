УЗ отправила в Крым почти 2 млн. пассажиров

«Укрзализныця» с начала лета отправила в Крым почти 2 млн. пассажиров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было отправлено 1,7 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

По его словам, с начала года отправлено около 45 млн. пассажиров – на 9% больше, чем годом ранее.

Как сообщил Л.ЛОБОЙКО, поезда, направляющиеся на юг, сегодня заполнены практически на 100% в обе стороны. «На сегодняшний день мы справляемся с этими перевозками», – отметил он.

При этом заместитель гендиректора «Укрзализныци» напомнил, что на летний период было назначено дополнительно 44 пары поездов. «И это не означает, что на этом поставлена точка. Мы мониторим ситуацию каждый день относительно вывоза пассажиров в места отдыха и в зависимости от спроса или добавляем вагоны в состав поездов, или в некоторых случаях назначаем новые поезда», – сказал Л.ЛОБОЙКО.