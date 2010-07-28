ЮЗЖД назначает дополнительные вагоны в крымском направлении

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в крымском направлении Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила дополнительный поезд №289 Киев – Симферополь.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, также в составы поездов крымского направления будут включены дополнительные вагоны.

Поезд №289 Киев – Симферополь отправится из Киева 31 июля, приедет в Симферополь 1 августа.

В составы поездов крымского направления железной дорогой дополнительно будет включено на 30 июля 15 вагонов, на 31 июля – 17 вагонов и на 1 августа – 15 вагонов.

Всего со станции Киев-пассажирский в Крым 30 июля будет отправлено 273 вагона, 31 июля – 267 вагонов, 1 августа – 238 вагонов.