ЮЗЖД назначает дополнительные вагоны в крымском направлении
16:06, 28 июля 2010Транспорт/Связь
0
В связи с повышенным спросом
В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в крымском направлении Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила дополнительный поезд №289 Киев – Симферополь.
Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.
Согласно сообщению, также в составы поездов крымского направления будут включены дополнительные вагоны.
Поезд №289 Киев – Симферополь отправится из Киева 31 июля, приедет в Симферополь 1 августа.
В составы поездов крымского направления железной дорогой дополнительно будет включено на 30 июля 15 вагонов, на 31 июля – 17 вагонов и на 1 августа – 15 вагонов.
Всего со станции Киев-пассажирский в Крым 30 июля будет отправлено 273 вагона, 31 июля – 267 вагонов, 1 августа – 238 вагонов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter