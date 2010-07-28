Работники “Киевпасстранса” разворовали 30 млн. грн.

Столичная милиция на днях задержала ряд работников коммунального предприятия “Киевпасстранс” за хищение бюджетных средств, которые выделялись на строительство линии скоростного трамвая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной милиции.

По данным правоохранителей, сумма ущерба составляет порядка 30 млн. грн. Имена задержанных не разглашаются в интересах следствия.