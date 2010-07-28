В Киеве парализовано движение транспорта на Броварском шоссе

В Киеве на Броварском шоссе из-за затопления вследствие сильного ливня парализовано движение автотранспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, вследствие сильного ливня, который прошел в Киеве во второй половине дня, под мостом в районе станции метро «Черниговская» затоплен участок Броварского шоссе, в результате чего парализовано движение автомобильного транспорта.

В частности, образовался многокилометровый затор на участке автотрассы, начиная от въезда в г. Киев со стороны Броваров вплоть до Моста Метро. Автомобили с большими трудностями и на незначительной скорости преодолевают участок шоссе, в частности, под мостом в районе станции метро «Черниговская». Некоторые из авто подтоплены вплоть до линии расположения двигателя, и не могут самостоятельно продолжать движение.