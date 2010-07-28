Суд отказал Минтрансу в иске по делу "Нибулона"

Хозяйственный суд города Киева отказал Министерству транспорта и связи в удовлетворении исковых требований по поводу отмены решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) относительно прекращения препятствования осуществлению ООО «СП «Нибулон» дноуглубительных работ в акватории порта Николаев.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

«Суд засвидетельствовал правоту принятого Антимонопольным комитетом решения, и мы ожидаем, что Минтрассвязи оперативно устранит неоправданные барьеры в деятельности предприятия «Нибулон». Ведь от этого в большой мере зависит развитие отечественного рынка экспорта зерна», – отметил председатель Комитета Алексей КОСТУСЕВ.

Напомним, АМКУ в марте этого года обязал Минтрассвязи отменить решения, которыми было безосновательно отказано ООО «СП «Нибулон» в согласовании проведения дноуглубительных работ, повторно рассмотреть предоставленные предприятием материалы, приняв решение относительно их согласования. А также – воздерживаться в дальнейшем от создания необоснованных препятствий во время выполнения ООО «СП «Нибулон» дноуглубительных работ.

Минтрассвязи обжаловало решение Комитета в Хозяйственном суде города Киева. Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.