Кадмин разрешил ЮЗЖД закупать мостовые конструкции

Кабинет министров Украины разрешил ГТОО “Юго-западная железная дорога” (ЮЗЖД) закупку металлических конструкций прогоночных сооружений (моста) без применения требований Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Соответствующее распоряжение от 28 июля в 2010 г. № 1508-р размещено на сайте Кабмина.

При этом закупка разрешена при условии ее осуществления до введения в действие Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок”.

ЮЗЖД должна послать Министерству экономики и Главному контрольно-ревизионному управлению копию договора о закупке металлических конструкций прогоночных сооружений в трехдневный срок после его заключения и подать до конца 2010 года министерству отчет о результатах осуществления закупки.

Напомним, ЮЗЖД выступает гензаказчиком строительства нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве, которое началось в 2004 г.