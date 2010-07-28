Пассажиры УЗ смогут самостоятельно распечатывать э-билеты

Первые поездки по самостоятельно распечатанным электронным билетам будут осуществлены до сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

«Планировалось три этапа (внедрения электронного билета – УНИАН), два этапа мы прошли. Как раз вчера нам было продемонстрировано, что эта работа на стадии завершения, и до сентября, я думаю, мы в опытном варианте сделаем эту поездку. Это означает, что теперь клиент, который получил билет через Интернет, уже в бумажной распечатке, будет прямиком идти к поезду и ехать без обращения в кассу и т.п.», - отметил Л.ЛОБОЙКО.

По его словам, распечатанные самостоятельно билеты будут идентифицировать проводники с помощью считывающих устройств.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозировала, что третий этап реализации проекта по введению электронного билета с распечатыванием через Интернет и сканированием непосредственно проводником или начальником поезда в вагоне будет осуществлен во 2-м квартале 2010 года.

Справка УНИАН. 1-й этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 г.

С 30 марта 2009 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в удобный день до отправления поезда.

Всего в 2009 г. пассажиры зарезервировали и оформили через сеть свыше 82 тыс. билетов, оплатили - 71 720.