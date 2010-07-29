В Тернопольской области грузоперевозки уменьшились

В Тернопольской области в январе-июне 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы грузоперевозок уменьшились на 4,6%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за шесть месяцев перевезено 1,278 млн. т грузов.

Из них 489,3 тыс. т перевезено железнодорожным транспортом, что на 17,5% меньше, чем в январе-июне 2009 года.

Как отметили в управлении статистики, объемы перевозки железной дорогой нефти и нефтепродуктов выросли в 10 раз, лома черных металлов – на 89,4%, лесных грузов – на 49,4%, черных металлов – на 40%. Наряду с этим на 66,7% уменьшилось отправление химических и минеральных удобрений, зерна и продуктов перемола – на 44,4%, строительных материалов – на 21%. Среднесуточная разгрузка вагонов выросла на 19,5% и составила 49 единиц.

Автомобильным транспортом в январе-июне было перевезено 789,1 тыс. т грузов, что на 5,7% больше, чем в январе-июне 2009 года.

Грузооборот в области в январе-июне увеличился на 14,3% и составил 592,5 млн. т/км. На железной дороге он увеличился на 21,7% - до 240,8 млн. т/км, у автотранспортных перевозчиков – на 9,8% до 351,7 млн. т/км.