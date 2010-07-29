В Тернопольской обл. пассажироперевозки уменьшились

В Тернопольской области в январе-июне 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года объемы пассажироперевозок уменьшились на 4,5%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за 6 месяцев 2010 года в области перевезено 49,2 млн. пассажиров.

Железнодорожным транспортом перевезено 2,9 млн. человек, что на 10,2% больше, чем в январе-июне 2009 года.

Услугами автомобильного транспорта воспользовались 37 млн. пассажиров, что на 6,2% меньше. В частности, объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц уменьшились на 6,6% и составили 26,3 млн. человек.

Троллейбусами было перевезено 9,3 млн. пассажиров, что на 1,4% меньше по сравнению с январем-июнем 2009 года. Количество платных пассажиров составило 3,8 млн. (на 9,1% меньше).

Пассажирооборот в январе-июне в области уменьшился на 5,3% и составил 926,1 млн. пасс./км. На железной дороге он увеличился на 0,9% и составил 446,6 млн. пасс./км, пассажирооборот автотранспорта уменьшился на 10,8% и составил 458 млн. пасс.км. В троллейбусах пассажирооборот уменьшился на 1,4% и составил 21,4 млн. пасс./км.