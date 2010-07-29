Яхтенная марина «Золотой символ» в Балаклаве отключена

В Балаклаве отключена от водо- и электроснабжения яхтенная марина «Золотой символ», где базируются десятки яхт различного класса, в том числе и иностранные. Руководство «Золотого символа» намерено в ближайшее время поинформировать СМИ об этой ситуации. Об этом агентству УНИАН стало известно от информированного источника в Балаклаве. По его информации, причиной отключения ООО «Золотой символ» могло послужить систематическое и демонстративное игнорирование предприятием предписаний контролирующих органов о приостановке эксплуатации объектов яхт-клуба, отказы в предоставлении документов для проверки.

В частности, как утверждает источник, Государственной Азово-Черноморской инспекцией выявлено, что плавпричалы яхт-клуба не имеют актов ввода в эксплуатацию, паспортов на причалы; материалы к рабочему проекту по установке плавучих причалов не имеют позитивного заключения Крымской бассейновой СЭС. Кроме того, у яхт-клуба отсутствуют разрешение и лимиты на размещение отходов.

Источнику также стало известно, что Инспекция судоходного и портового надзора в Севастополе, Регистр судоходства Украины в Севастополе выявили, что эксплуатация причалов яхт-клуба осуществляется без разрешительных документов Министерства транспорта и связи Украины, и без освидетельствования Регистром судоходства Украины, в результате чего Инспекцией судоходного и портового надзора в г.Севастополе эксплуатация нескольких причалов запрещалась дважды, но каждый раз игнорировалась предприятием.