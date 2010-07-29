Донецкий горсовет решил продолжить строительство дороги

Донецкий городской совет инициировал продолжение строительства автодороги в обход стадиона «Донбасс Арена».

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании «Дорожное строительство «Альтком», являющейся генеральным подрядчиком этого строительства, новый проект предусматривает строительство участка магистрали длиной 4,5 км, который соединит улицу Байдукова с Киевским проспектом.

Напомним, компания «Дорожное строительство «Альтком» в прошлом году построила четырехполосную дорогу первой категории в обход стадиона «Донбасс Арена», соединившую проспект Мира и улицу Байдукова.

Как сообщил начальник СУ-1 компании Александр ВАЛУЙКИН, в настоящее время идет подготовка проектной документации, которую разрабатывает институт «Донецкгипродор». Помимо реконструкции дорожного полотна проектом предусматривается строительство мостовых развязок и эстакад. В будущем новая дорога с элементами безопасности, регулированием движения и высокопрочным покрытием позволит значительно разгрузить движение в центральной части города.

Кроме того, по инициативе Донецкого городского совета новая магистраль была внесена в программу подготовки города к Евро-2012. Работы по строительству дороги планируется начать уже осенью этого года.

Справка УНИАН. «Донбасс Арена» - первый в Восточной Европе стадион на 50 тыс. мест, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами УЕФА для стадионов категории «Элит». Общая стоимость проекта вместе с парком, который расположился вокруг спортивной арены, составляет 400 млн. долл.