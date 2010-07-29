Терминал Харьковского аэропорта откроют 27 августа

Новый терминал Международного аэропорта «Харьков» будет открыт 27 августа 2010 года - на 3 месяца ранее, чем это было предусмотрено начальным графиком.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, которая реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012.

По данным пресс-службы, накануне Кабинет министров Украины внес дополнения к проекту реконструкции Международного аэропорта «Харьков» – утверждены корректировка проекта и титул объекта, согласно которым предусматривается строительство новой полосы аэропорта.

В соответствии с новыми данными, стоимость работ по реконструкции аэропорта «Харьков» составляет 1086,53 млн. грн. (в т.ч. строительно-монтажные работы - 759,5 млн., оборудование - 81,6 млн., другое - 245,4 млн.). Увеличение расходов произошло по нескольким причинам: изменена конфигурация системы рулевых дорожек (добавлена магистральная РД), в корректировку включен новый индекс инфляции, произошло увеличение стоимости многих строительных работ по сравнению с прошлым годом. Фактически увеличение произошло из-за включения в смету новых сметных коэффициентов - это плановые цифры, которые по факту в дальнейшем также будут корректироваться. Фактическая стоимость работ по аэродрому будет сопоставима с другими аэропортами.

Стоимость реконструкции Международного аэропорта «Харьков» включает две составляющие: инвестиции частного инвестора Александра ЯРОСЛАВСКОГО (президента группы DCH, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012) и финансирование из государственного бюджета. За счет средств А.ЯРОСЛАВСКОГО реконструируется аэровокзальный комплекс - строительство нового терминала, реконструкция существующего, сооружение временного терминала, реконструкция привокзальной площади, ряд других работ. За счет средств госбюджета - аэродромный комплекс (как и аэродромы всех других украинских аэропортов - это стратегический объект, который находится в государственной собственности и реконструируется за счет бюджетного финансирования).

Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО (аэровокзальный комплекс, привокзальная площадь) - 508,8 млн. грн. Общая сумма государственных инвестиций (финансирование из госбюджета в реконструкцию аэродромного комплекса) - 1086,53 млн. грн. Совокупные инвестиции - 1595,53 млн. грн.

Строительные работы начаты в августе 2008 г. (строительство нового терминала), окончание - апрель 2012 г. (включая строительство временного терминала, предназначенного для обеспечения пиковой пропускной способности во время матчей Евро-2012). На 27 августа запланировано открытие нового терминала - на 3 месяца ранее, чем это было предусмотрено начальным графиком. Срок окончания работ на аэродромном комплексе - конец 2011 г.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» реконструируется в рамках подготовки к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 г. Реализация проекта начата 1 апреля 2008 г. после того, как компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса аэропорта. Проект реконструкции включает в себя строительство нового терминала, реконструкцию существующего, строительство новой взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона, благоустройство привокзальной площади. После реконструкции аэропорт будет принимать воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737. Новый терминал площадью более 20 тыс. кв. м позволит до 2011 г. увеличить пассажиропоток до 650 тыс. чел. в год. Планируется также реконструкция гостиницы рядом с аэропортом «Харьков», создание современного паркинга, строительство автовокзала.

DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины. Имеет активы разной отраслевой принадлежности (бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ). DCH консолидирует значительную часть активов одной из крупнейших ФПГ Украины - Группы «УкрСибБанк». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. С 2007 г. DCH реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает в себя реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в том числе стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в подготовку Харькова к Евро-2012 по состоянию на середину 2010 г. превысила 2 млрд. грн.