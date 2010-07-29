Количество пользователей украинского Интернета выросло на 18,8%

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальные браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита)

за текущий месяц + браузеры, которые просматривали страницы в этом и в

прошлом месяце) в июне 2010 года увеличился на 18,8% по сравнению с маем 2010 года и составил 18,58 млн. человек.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за июнь 2010 года, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, географически, как и прежде, лидирует Киевский регион. Его доля в июне составила 55,75% от общей аудитории. Далее, в порядке убывания, следуют такие

крупные регионы, как Донецк, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск, Крым,

Луганск. Их суммарная доля составляет 32,41%. На остальные регионы пришлось

11,14%.

При этом у Житомирского и Ивано-Франковского регионов наименьшая активность, их доля в интернет-аудитории Украины составила всего 0,24% и 0,16% соответственно, у Черновицкого региона - 0,3%. Стоит отметить, что все пользователи, провайдером которых является "Укртелеком", относятся к Киевскому региону.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети в июне 2010 года составило более 3,16 млрд. минут, что на 13,2% меньше, чем в предыдущем месяце.