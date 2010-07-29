С июля Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) начала подготовку к зиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, разработан график и план выполнения мероприятий по подготовке к работе магистрали в осенне-зимний период, а также планы действий в случае резкого изменения погодных условий или возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В частности, железнодорожники уже начали накапливать на составах запасы топлива и горюче-смазочных материалов для подвижного состава и снегоуборочной техники. Создаются также резервы угля, потребность в котором резко возрастает с наступлением холодного времени года, в том числе для отопления пассажирских вагонов. Идет подготовка к обеспечению работников железной дороги зимней спецодеждой и теплой обувью.

Согласно сообщению, подготовка всех хозяйств Юго-Западной железной дороги к работе в зимних условиях завершится до 1 ноября 2010 года.