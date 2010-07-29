В Черниговской области сократился объем пассажирских перевозок

Пассажирский транспорт Черниговской области в январе-июне 2010 г. перевез 64,1 млн. пассажиров, что составляет 98,8% от уровня І полугодия 2009 г. Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Пассажирооборот выполнен в объеме 514,2 млн. пасс./км (98,3%).

Пассажирский автотранспорт, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, в 1-м полугодии т.г. перевез 43,8 млн. пассажиров (98,5% к объемам за І полугодие 2009 г.). Объем выполненного пассажирооборота составил 422,8 млн. пасс./км (98,1%).

Доля пассажирских перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями на собственном автотранспорте, составила 27,5% от общего объема, пассажирооборота – 36,7%.

Объем пассажирских перевозок, выполненных троллейбусным транспортом, в январе-июне т.г. сократился на 0,6%, в т.ч. с платным проездом – на 6,4%.

Кроме того, услугами речного транспорта в области в 1-м полугодии воспользовались на 23,2% пассажиров больше, чем за аналогичный период 2009 г., пассажирооборот вырос на 22,8%.