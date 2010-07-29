Аэропорт «Борисполь» получил очередной транш японского кредита

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» получило очередной транш в рамках кредита Японского банка международного сотрудничества (JBIC).

Об этом сообщается в информационной базе данных Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, размер полученной части кредита составляет 72 млн. 792 тыс. 833,98 грн. (834 млн. 935 тыс. 996 иен).

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» получил уже несколько траншей в рамках кредита JBIC. Первый транш в размере 76 тыс. долл. США по японскому кредиту Украина получила 10 марта 2006 года.

Строительство терминала D предусматривается за счет средств японской кредитной линии, которая составляет 180 млн. долл. (75%). Обязательства аэропорта «Борисполь» по строительству нового терминала – 60 млн. долл. (25%).

29 марта 2005 года в Киеве было подписано соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму до 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. долл.). Верховная Рада Украины ратифицировала это соглашение 16 июня 2005 года.

Субкредитное соглашение подписано с Государственным международным экспортно-импортным банком. Кредит предоставлен на срок до 10 марта 2035 года. Срок погашения кредита – с 10 сентября 2015 года по 10 марта 2035 года. Дата закрытия кредитной линии – 31 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.

Аэропорт имеет две взлетно-посадочных полосы: 4000 м и 3500 м.