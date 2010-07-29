На Могилев-Подольском машзаводе планируют выпуск новой продукции

Могилев-Подольский машиностроительный завод им. Кирова намерен в текущем году выпустить новую продукцию. Об этом говорится в планах предприятия на 2010 год, предоставленных агентству УНИАН.

«Для сохранения объемов производства на достаточно высоком уровне разработаны мероприятия по выполнению планов экономического развития завода в 2010 году, которые включают в себя разработку новой техники и новейших технологий», - сказано в сообщении завода.

А именно, предусматривается внедрение в производство плющильного станка ПС-600; вертикальной сушилки ВС -10М; агровибрационной сушилки АВС; сепаратора Р6-СВС-6; вымольной машины.

«Вместе с тем, выполнение планов внедрения новой техники и новейших технологий в значительной степени будет зависеть от конъюнктуры рынка, в первую очередь на зерно, а также на перерабатывающее оборудование. При перепроизводстве зерна и падении цен на него может состояться и падение объемов производства», - отмечено в сообщении.

Относительно ценовой политики, то предприятие намерено сохранять цены на свою продукцию стабильными, с этой целью внедряются новых технологии энергосбережения и ресурсосбережения.

Как сообщал УНИАН, Могилев-Подольский машиностроительный завод им. Кирова в 2009 г. сократил убытки на 68,35%, или на 2,142 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 0,992 млн. грн.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2009 году сократился на 23,03%, или на 7,358 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 24,590 млн. грн.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Могилёв-Подольский машиностроительный завод" расположено в г. Могилёв-Подольский (Винницкая обл.). Завод занимается производством машин и оборудования для переработки сельхозпродуктов; общим строительством зданий; розничной торговлей в неспециализированных магазинах; деятельностью автомобильного грузового транспорта, монтажом и установкой машин для переработки с/х продуктов. Экспорт составляет около 50% товарной продукции.

43,39% акций "Могилев-Подольский машиностроительный завод им. Кирова" принадлежат ЗАО "ОМЗ" (г. Винница), 24% - физлицу.