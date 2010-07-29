Определили место новой взлетно-посадочной полосе аэропорта "Донецк"

Кабинет министров Украины согласовал месторасположение взлетно-посадочной полосы для эксплуатации новой авиационной техники коммунального предприятия "Международный аэропорт Донецк" на земельном участке Государственного предприятия "Опытное хозяйство Донецкого института агропромышленного производства УААН".

Текст соответствующего распоряжения (№1510-р от 28 июля т.г.) за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В соответствии с распоряжением, речь идет о площади 17,1783 гектара, из них 14,5592 га пашни на территории Писковского сельского совета Ясиноватского района Донецкой области за пределами населенных пунктов.

Правительство разрешило коммунальному предприятию "Международный аэропорт Донецк" разработать на протяжении года проект землеустройства по отводу отмеченного земельного участка с учетом требований государственных стандартов, норм и правил в сфере землеустройства.