Beeline вдвое увеличил пропускную способность в восточном направлении

Оператор Beeline (объединяет компании УРС и "Голден Телеком") вдвое увеличил пропускную способность магистральной оптической сети на участке Днепропетровск-Кривой Рог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Расширение обеспечивает запас емкости на данном участке, и тем самым позволяет обеспечить растущий спрос на услуги широкополосного Интернета в восточном регионе Украины.

В результате проведенных технических работ пропускная способность магистральной сети Beeline на участке Днепропетровск-Кривой Рог была увеличена с 1 до 2 Гбит/с. В частности, была применена технология спектрального уплотнения оптического сигнала, что позволило использовать существующий канал в 2 раза продуктивнее.

Технический директор Beeline Дмитрий МИКИТЮК отметил, что увеличение пропускной способности каналов связи между Днепропетровском и Кривым Рогом крайне важно для развития услуги широкополосного доступа в Интернет в этих городах. Это исключит какие-либо проблемы с прохождением трафика, потерей пакетов и перегрузкой сети в целом, также полученный запас емкости позволит и далее наращивать абонентскую базу услуги «Beeline Интернет дома» без потери качества для существующих пользователей.

Магистральная или транспортная сеть Beeline обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на многих направлениях. Инфраструктура магистральной сети построена с использованием оптоволоконных линий связи протяженностью порядка 16 тыс. км, и охватывает собственную инфраструктуру Beeline в Украине, инфраструктуру в Европе через сеть международных партнеров, трансграничные переходы через Польшу, Венгрию и Россию, а также технические площадки Beeline во Франкфурте и Москве.

Справка УНИАН. В настоящее время широкополосная высокоскоростная сеть Beeline охватывает свыше 1 миллиона домохозяйств в 19 городах Украины: Киеве, Броварах, Вишневом, Львове, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Житомире, Одессе, Ивано-Франковске, Луцке, Нежине, Кривом Роге, Кременчуге, Севастополе, Черновцах, Николаеве, Луганске и Ужгороде. Компания использует современную технологию оптико-волоконного доступа FTTB («оптика в каждый дом»), которая обеспечивает высокую скорость и качество передачи данных.