Кременчугский автосборочный завод увеличит объемы производства

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящий в Группу компаний "АИС", в августе намерен увеличить объемы производства на 63%, или 120 штук, - до 310 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

“В июле мы выпустили 190 автомобилей, работали 12 дней в месяц. В августе планируем выпустить 310 автомобилей, рабочих дней будет 17. А в сентябре-октябре будем загружены полностью», - сказал директор завода.

Как сообщал УНИАН, Кременчугский автосборочный завод в январе-июне 2010 г. увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3 тыс. 465 штук.

В июне «КрАСЗ» не производил автомобили.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

Технологический процесс производства и созданная на предприятии система качества позволяют контролировать продукцию на всех этапах сборки. Продукция ООО «КрАСЗ» сертифицирована в системе УкрСепро.

Группа компаний «АИС» – один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Чистый убыток ООО "Кременчугский автосборочный завод" в 2009 году составил 121 млн. 699 тыс. грн., что на 2,1% меньше, чем в 2008 году, когда убыток предприятия составил 124 млн. 416 тыс. грн.