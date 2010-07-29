Комиссии по защите морали не дадут проверять телерадиоорганизации?

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не согласовал проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О защите общественной морали», разработанный Национальной экспертной комиссией Украины по вопросам защиты общественной морали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацсовета со ссылкой на первого заместителя председателя Национального совета Оксану ГОЛОВАТЕНКО.

«Сегодня мы приняли очень положительное решение для всей индустрии. НЭК направила в Нацсовет на согласование законопроект «О защите общественной морали», в котором предусматривается право комиссии проверять телерадиоорганизации”, - отметила она.

Между тем, по словам О.ГОЛОВАТЕНКО, закон четко определяет, что это является полномочиями исключительно Национального совета. “Национальный совет не согласовал этот законопроект, поскольку он противоречит законодательству. Это наша принципиальная позиция”, - подчеркнула она.

Решение Национального совета о неувязке законопроекта и обоснование этого решения будет направлено в Национальную экспертную комиссию, добавила О.ГОЛОВАТЕНКО.

Кроме того, проинформировала она, еще один документ, направленный в Национальный совет этой же Комиссией, - Инструкция о порядке проведения экспертизы - был оставлен без рассмотрения, поскольку полномочиями Национального совета не предусмотрено согласование, утверждение или рассмотрение подобных документов.

Не согласовал Национальный совет и разработанный Министерством транспорта и связи Украины проект закона «Об особенности осуществления закупок за государственные средства телекоммуникационных услуг, в том числе по ретрансляции радио и телесигналов (за исключением услуг мобильной связи и услуг Интернет-провайдеров)».

Как объяснил председатель Национального совета Владимир МАНЖОСОВ, в предложенном проекте есть несогласование с Конституцией Украины и Законом Украины «О телевидении и радиовещании».

Кроме этого, сегодня на заседании не был согласован проект постановления Кабинета Министров Украины «О мерах по введению распространения радиопрограмм Национальной радиокомпании Украины в диапазоне 87,5-108 Мгц».