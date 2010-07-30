«Укртелеком» восстановил связь абонентам «Элекомс»

ЗАО НПФ «Элекомс» 28 июля т.г. восстановлена телефонная связь, которая была прекращена в начале июля из-за задолженности предприятия перед «Укртелекомом».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Сообщается, что для решения указанной проблемы городской голова Владимир ГРОЙСМАН договорился с руководством ОАО «Укртелеком» возобновить предоставление услуг стационарной связи для абонентов «на время выяснения финансовых отношений между двумя операторами».

При этом в управлении подчеркнули, если оператор не выполнит свои договорные обязательства и не погасит долги перед «Укртелекомом», не исключено, что в будущем ситуация с отключением может повториться.

Как сообщал УНИАН, в г. Винница ОАО «Укртелеком» в начале июля этого года прекратил предоставление услуг оператору «Элекомс» из-за долгов.