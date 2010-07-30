ВОЛЯ презентовала предложения для украинских провайдеров хостинг-услуг

Компания ВОЛЯ презентовала предложения, разработанные специально для провайдеров и телекоммуникационных компаний, которые требуют значительных ресурсов для размещения собственной IT-инфраструктуры. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина Сигда.

Согласно сообщения, презентация предложений компании ВОЛЯ проведена в рамках Дня открытых дверей дата-центра ВОЛЯ для украинских провайдеров хостинг-услуг.

В мероприятии приняли участие представители ведущих украинских провайдеров хостинг-услуг: e-domen.com, 1gb.ua, abcname.net, hosted.ua, hvosting.ua, secom.com.ua, x-host.ua, tuthost.com и др. Кроме того во встрече приняли участие партнеры дата-центра ВОЛЯ, а также представитель системы размещения контекстной рекламы «Бегун-Украина».

Представители провайдеров были ознакомлены с принципами работы и структурой дата-центра ВОЛЯ, а также инфраструктурными подразделениями дата-центра – серверными помещения и помещениями технологического назначения. Кроме того, участники мероприятия были ознакомлены с планами по развитию инфраструктуры и расширения сети дата-центра.

В ходе мероприятия были затронуты также вопросы, связанные с перспективами формирования украинского рынка хостинга и возможными путями развития данного направления. Особое внимание было уделено отказоустойчивости предоставляемых услуг, а также необходимости внедрения дополнительного соглашения об уровне услуг (Service Level Agreement – SLA) среди украинских провайдеров хостинг-услуг. Примером внедрения SLA служит практика заключения отдельных приложений к договору о гарантированном уровне сервиса, введенная в дата-центре ВОЛЯ с 2009 года.

Андрей Кильколых, руководитель дата-центра ВОЛЯ, отметил, что провайдеры виртуального хостинга составляют достаточно большую долю клиентов дата-центра, при этом их потребности существенно отличаются от других интернет-проектов.

«Мы являемся практически единственным дата-центром Украины, способным предложить максимально гибкую линейку тарифов для проектов любой величины. Естественно, мы используем индивидуальный подход к каждой из групп клиентов, чтобы создавать доступные и оптимальные технические решения», - сказал он.

Перед участниками мероприятия также выступили Алексей Акулов, руководитель департамента по работе с ключевыми абонентами компании ВОЛЯ и Ирина Стельмах – руководитель службы продаж дата-центра ВОЛЯ.

«Экспертам ВОЛИ подобные мероприятия позволяют лучше изучить потребности потенциальных клиентов, а обмен опытом среди провайдеров хостинг-услуг открывает дополнительные возможности для внедрения новых сервисов», - отметил А.Акулов.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/коллокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещения серверов на специально оборудованной технической площадке и подключения их к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного без дополнительной платы.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая около 400 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.