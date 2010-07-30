Укрзализныця увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении

На протяжении июня-июля 2010 года в дальнем сообщении железнодорожным транспортом Украины воспользовались 35,6 млн. пассажиров, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на заместителя генерального директора ведомства Леонида ЛОБОЙКО.

Согласно сообщению, в целом на протяжении летнего периода «Укрзализныця» рассчитывает перевезти почти 45 млн. пассажиров.

Согласно графику движения на 2010/2011 год, на летний период было назначено 44 пары поездов формирования «Укрзализныци», из которых 2/3 курсируют в крымском направлении.

„Летом практически весь подвижной состав задействуется для обеспечения перевозок пассажиров на отдых, в частности, формируем специальные поезда для перевозки организованных групп детей в лагеря и санатории. А в осенне-весенний период железные дороги имеют больше возможностей для перевозки туристов, к услугам которых и обновленные вагоны, и вагоны-рестораны, и комнаты отдыха на вокзалах. Мы готовы развивать железнодорожный туризм и открыты к сотрудничеству с туристическими операторами”, – подчеркнул Л.ЛОБОЙКО.