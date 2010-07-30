ОЖД возобновила движение поезда Гайворон-Винница

С конца июля Одесская железная дорога (ОЖД) возобновила курсирование пассажирского поезда №667/668 Гайворон-Винница, который состоит из трех общих вагонов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД, поезд курсирует в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

ак сообщал УНИАН, вопрос о возможности курсирования этого поезда был рассмотрен 15 июля на заседании Регионального совета областной государственной администрации в городе Кировоград во время визита министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО, на котором присутствовали генеральный директор «Укрзализныци» и начальник Одесской железной дороги. Тогда этот вопрос был взят министром под личный контроль и теперь воплощен руководством железной дороги.