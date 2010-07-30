ЖД полностью удовлетворяет спрос выезжающих из Крыма пассажиров

По состоянию на 28 июля 2010 года в популярном направлении из Крыма в Киев в наличии есть достаточное количество свободных мест. На 28.07.10 – 479, на 29.07.2010 – 510, на 30.07.2010 – 376, 31.07.2010 – 632, 01.08.2010 – 1163, 02.08.2010 – 1688, 03.08.2010 – 1674, 04.08.2010 – 1785, 05.08.2010 – 2047, 06.08.2010 – 1474.

Билеты в свободной продаже есть и в других направлениях.

В целом в направлении Крыма летом дополнительно курсируют 35 поездов формирования Укзализныци и 39 поездов формирования железных дорог стран СНГ. Кроме этого, назначаются разовые поезда в периоды максимального повышения пассажиропотока, детские поезда по соответствующим заявкам.